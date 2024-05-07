Пашинян пригрозил отключить в Армении российские телеканалы

По его словам, это произойдёт, если требования армянских властей будут проигнорированы Россией.

Он отметил, что в Армении не требуют «чего-то сверхобычного» - лишь «уважения граждан и государственного порядка» республики.

«Мы готовы семь раз просить, потом семь потребовать. Но если после седьмого раза эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет, эти телеканалы должны быть отключены», - заключил Пашинян.

Ранее в Армении запретили показ авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», сообщает RT.

