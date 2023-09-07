Власти США ввели санкции против 11 россиян
Министерство финансов США объявило о вводе санкций против 11 граждан России за действия в киберсфере, сообщает пресс-служба американского ведомства.
В «чёрный» список попали Михаил Чернов, Максим Галочкин, Максим Халиуллин, Артем Куров, Сергей Логунцов, Александр Можаев, Дмитрий Путилин, Максим Руденский, Михаил Царев, Вадим Валиахметов и Андрей Жуйков.
Причину ввода санкций американский Минфин не указал.
Ранее американские власти ввели санкции против граждан РФ Михаила Истрицкого, Валентина Карягина, Виталия Ковалева, Максима Михайлова, Дмитрия Плешевского, Валерия Седлецкого и Ивана Вахромеева, которых подозревают в связях с хакерской деятельностью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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