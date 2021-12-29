В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Байдена
Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся завтра 30 декабря, сообщил глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, главы двух стран договорились о телефонной беседе завтра поздно вечером.
Ранее в Белом доме сообщили, что телефонный разговор с Джо Байденом запросила российская сторона. Как отмечается, стороны намерены обсудить «ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры». Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.
Ранее Байден допустил возможность личной встречи с Путиным в январе.
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