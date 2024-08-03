Власти США призвали американцев покинуть Ливан на любом доступном рейсе
3 августа 202418:41
Посольство США в Бейруте призывает американских граждан покинуть Ливан любым доступным авиарейсом или обратиться за помощью к дипмиссии на фоне обострения ситуации в регионе.
Британия и Азербайджан также рекомендовали своим гражданам покинуть Ливан.
Ранее о приостановке полётов в Израиль заявили американские United Airlines и Delta Airlines, а также британская British Airways, сообщило издание Times of Israel. В связи с этим десятки тысяч израильтян не смогли вылететь из США из-за отмены авиасообщения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти США призвали американцев покинуть Ливан на любом доступном рейсе
- Генерал-майор Алаудинов: ВСУ попали в засаду «Ахмата» на харьковском направлении
- СМИ: Десять палестинцев погибли при обстреле школы на северо-западе города Газы
- Более 50 домов затоплено из-за паводков в городе Петровск-Забайкальский и поселке Орловский
- СМИ: Чемпион России по боксу лишился глаза, заступившись за подростка в Феодосии
- Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае выросло до 25
- Путин направил соболезнования Ким Чен Ыну в связи с паводками в КНДР
- Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае
- СМИ: Иран готовит Израилю жесткий ответ на смерть лидера ХАМАС Хании
- Число погибших в результате теракта на пляже в Сомали возросло до 32
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru