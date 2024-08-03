Власти США призвали американцев покинуть Ливан на любом доступном рейсе

Посольство США в Бейруте призывает американских граждан покинуть Ливан любым доступным авиарейсом или обратиться за помощью к дипмиссии на фоне обострения ситуации в регионе.

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Британия и Азербайджан также рекомендовали своим гражданам покинуть Ливан.

Ранее о приостановке полётов в Израиль заявили американские United Airlines и Delta Airlines, а также британская British Airways, сообщило издание Times of Israel. В связи с этим десятки тысяч израильтян не смогли вылететь из США из-за отмены авиасообщения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЛиванСШАБейрут

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