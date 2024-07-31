«Внутри было 100 человек!»: Удар по дому в Бейруте нанесли по наводке
В доме в Бейруте, который обстрелял ЦАХАЛ, было около 100 человек, перекрытия дома сложились от взрыва, сказала НСН живущая в Ливане журналистка Анхар Кочнева.
Уничтожить город ради того, чтобы достать одного человека - давний почерк Израиля, заявила в беседе с НСН журналист, востоковед, гид на Ближнем Востоке Анхар Кочнева.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявили, что в результате удара по Бейруту была убита «правая рука» лидера ливанской группировки «Хезболла». В заявлении говорится, что Фуад Шукр является самым высокопоставленным командиром «Хезболлы», убитым Израилем. Представители «Хезболлы» пока не подтвердили гибель Шукры, известно, что ранены десятки человек. Кочнева рассказала, что была на месте происшествия.
«Я вчера была на месте этого теракта. Была жуть. Человек 100 было в доме, дети, все вперемежку. Был такой взрыв, что сложились все перекрытия. По вчерашним данным, было 74 раненых и трое погибших, но их точно больше. Это очень давний почерк Израиля - уничтожить город ради того, чтобы достать одного. Общественно-опасный способ убийства, где куча посторонних людей. Это все из-за охоты на одного человека, к слову, не всегда успешной охоты. Для местных жителей этого района подобное не ново, ведь в 2006 году две трети всех жилых домой были разбомблены точно так же, но тогда использовали тяжелые бомбы, пробивающие дома до фундамента. Люди рассказывали, что за восемь минут не стало улицы», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, Израиль пытался убить Шукра по наводке кого-то из местных.
«Хезболла» не один раз говорила, что хочет придерживаться «джентльменской войны», то есть вести боевые действия только против военных объектов, но Израиль всеми силами провоцирует всех вокруг на удары по мирному населению. Шукра точно убили по наводке. Знать, что человек просто пришел в какой-то дом, где он не живет, мог только наводчик. Это не какая-то радиоэлектронная разведка, это просто наводка. В Ливане тоже есть и предатели, и фашисты», - сказала Кочнева.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ожидается эскалация взаимной ненависти на Ближнем Востоке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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