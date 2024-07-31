«Внутри было 100 человек!»: Удар по дому в Бейруте нанесли по наводке

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявили, что в результате удара по Бейруту была убита «правая рука» лидера ливанской группировки «Хезболла». В заявлении говорится, что Фуад Шукр является самым высокопоставленным командиром «Хезболлы», убитым Израилем. Представители «Хезболлы» пока не подтвердили гибель Шукры, известно, что ранены десятки человек. Кочнева рассказала, что была на месте происшествия.



«Я вчера была на месте этого теракта. Была жуть. Человек 100 было в доме, дети, все вперемежку. Был такой взрыв, что сложились все перекрытия. По вчерашним данным, было 74 раненых и трое погибших, но их точно больше. Это очень давний почерк Израиля - уничтожить город ради того, чтобы достать одного. Общественно-опасный способ убийства, где куча посторонних людей. Это все из-за охоты на одного человека, к слову, не всегда успешной охоты. Для местных жителей этого района подобное не ново, ведь в 2006 году две трети всех жилых домой были разбомблены точно так же, но тогда использовали тяжелые бомбы, пробивающие дома до фундамента. Люди рассказывали, что за восемь минут не стало улицы», - сказала собеседница НСН.