Пригожин: Плевал, плюю и плевать буду на любые санкции
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин назвал санкции и ограничения против любых юридических и физических лиц России незаконными и не влияющими ни на что. Слова бизнесмена приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.
Ранее Financial Times сообщила, что Пригожин якобы использовал сеть не связанных с его именем компаний для обхода санкций. Журналисты получили эту информацию из корпоративных записей, слитых документов и переписок.
Комментируя материал, основатель ЧВК рассказал, что в апреле прошлого года защищавшие его юридические компании подверглись хакерской атаке, которая могла быть организована по инициативе Financial Times. Как отметил Пригожин, в кибератаке «скотским образом была вывернута вся переписка». Бизнесмен допустил, что в будущем могут быть опубликованы другие материалы на основе данных, полученных при взломе, в том числе с использованием фальшивых документов.
«Что касается санкций. Я считаю любые санкции и ограничения против меня, ЧВК "Вагнер", а также любых юридических и физических лиц Российской Федерации абсолютно незаконными. Они были приняты без согласия госорганов РФ (хочу напомнить, что я являюсь гражданином России), поэтому я плевал, плюю и плевать буду на любые санкции. <...> Поэтому пусть англичане сами боятся своих санкций», — подчеркнул Пригожин.
Основатель «Вагнера» добавил, что при современном развитии информационных технологий и коммуникаций подобные ограничения ни на что не влияют.
Между тем украинская разведка заявила, что ЧВК «Вагнер» представляет уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении, сообщает РЕН ТВ. Бойцы полностью подчиняются приказам, не отступают от позиций без ведома военного руководства, а штурмовики, основная задача которых — наступательные действия, не могут даже выносить раненых с поля боя, отмечает телеканал 360.
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