Власти США не смогли связаться с задержанными в Мьянме политиками
МИД США предприняло попытку связаться с главой МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи, но запрос был отклонен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Военнослужащие в Мьянме захватили власть и объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год, а также о смещении руководства страны. Причиной для этого, по мнению военных, стали фальсификации на выборах осенью 2020 года.
Партия задержанной Аун Сан Су Чжи одержала победу на выборах, они должны были приступить к формированию нового правительства. Представитель Госдепартамента заявил о том, что в МИД "постоянно оценивают" возможность отзыва своих дипломатов из Мьянмы. Переворот осудили представители ЕС и ООН.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы в столице Мьянмы Нейпьидо применили водометы для разгона протестующих. Массовые акции протеста в стране не прекращаются третий день подряд, передают местные СМИ.
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