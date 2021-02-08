Протестующих в Мьянме разогнали водометами

Правоохранительные органы в столице Мьянмы Нейпьидо применили водометы для разгона протестующих. Массовые акции в стране после военного переворота проходят третий день подряд, передает Mizzima.

О пострадавших в результате применения спецсредств и столкновениях с полицией не сообщается.

В ЕС резко осудили госпереворот в Мьянме

Военные в Мьянме объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год. Президент Вин Мьин и государственный советник, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи были задержаны. Их партия победила на выборах и должна была сформировать новое правительство, военные заявили о фальсификациях во время выборов в ноябре 2020 года. Представленные военными новые члены правительства уже заняли свои места в кабмине.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: o-india.ru
ТЕГИ:Военный ПереворотМьянма
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры