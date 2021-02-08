Протестующих в Мьянме разогнали водометами

Правоохранительные органы в столице Мьянмы Нейпьидо применили водометы для разгона протестующих. Массовые акции в стране после военного переворота проходят третий день подряд, передает Mizzima.

О пострадавших в результате применения спецсредств и столкновениях с полицией не сообщается.