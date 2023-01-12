Представитель ЕК поддержал решение Эстонии конфисковать российские активы
12 января 202316:08
Еврокомиссия поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов, не дожидаясь других стран Евросоюза. Об этом заявил представитель ЕК Кристиан Виганд на брифинге.
По его словам, хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в таком направлении.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эстония до конца января собирается предоставить юридический план конфискации российских активов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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12 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru