Представитель ЕК поддержал решение Эстонии конфисковать российские активы

Еврокомиссия поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов, не дожидаясь других стран Евросоюза. Об этом заявил представитель ЕК Кристиан Виганд на брифинге.

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По его словам, хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в таком направлении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эстония до конца января собирается предоставить юридический план конфискации российских активов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЕврокомиссия
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