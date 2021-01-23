В Риге не согласовали проведение митинга в поддержку Навального
Власти Риги не согласовали проведение акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Рижской думе.
По данным агентства, Рижская дума не разрешила проводить акцию в поддержку Навального, задержанного в Москве 17 января. Причиной этого стали ограничения, вызванные пандемией COVID-19.
Организаторы митинга намеревались провести его у стен российского посольства в столице Латвии 23 января. Ранее Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.
От участия в митингах россиян предостерегла Генпрокуратура РФ, МВД и ряд известных политиков. Минпросвещения РФ также призывает родителей убедить детей отказаться участия в несогласованных акциях протеста.
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