В Риге не согласовали проведение митинга в поддержку Навального

Власти Риги не согласовали проведение акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Рижской думе.

Навальный может сказать «спасибо»

По данным агентства, Рижская дума не разрешила проводить акцию в поддержку Навального, задержанного в Москве 17 января. Причиной этого стали ограничения, вызванные пандемией COVID-19.

Организаторы митинга намеревались провести его у стен российского посольства в столице Латвии 23 января. Ранее Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

От участия в митингах россиян предостерегла Генпрокуратура РФ, МВД и ряд известных политиков. Минпросвещения РФ также призывает родителей убедить детей отказаться участия в несогласованных акциях протеста.

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Фото: pexels.com
ТЕГИ:Акции ПротестаРигаАлексей Навальный
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