В Риге не согласовали проведение митинга в поддержку Навального

По данным агентства, Рижская дума не разрешила проводить акцию в поддержку Навального, задержанного в Москве 17 января. Причиной этого стали ограничения, вызванные пандемией COVID-19.

Организаторы митинга намеревались провести его у стен российского посольства в столице Латвии 23 января. Ранее Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

От участия в митингах россиян предостерегла Генпрокуратура РФ, МВД и ряд известных политиков. Минпросвещения РФ также призывает родителей убедить детей отказаться участия в несогласованных акциях протеста.

