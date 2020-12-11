Украина собирается настаивать на выводе миротворцев из Приднестровья
Украина намерена поддерживать территориальную целостность Молдавии и настаивать на выводе российских миротворцев из Приднестровья. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Молдавию, его слова передает пресс-служба ведомства.
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья, а миссию сделать гражданской под эгидой ОБСЕ, сообщает RT.
Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН обвинил Кремль в триумфе Санду.
«Она (Россия) должна быть активнее. Путину надо менять команду, которая занимается вопросами СНГ. Эти люди неэффективны. Так что происходящее в Молдавии - это вина России, ее провал. Санду так же нелегитимна, как Зеленский или Тихановская. Это глобалистская химера», - считает философ.
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