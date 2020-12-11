Украина собирается настаивать на выводе миротворцев из Приднестровья

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья, а миссию сделать гражданской под эгидой ОБСЕ, сообщает RT.

Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН обвинил Кремль в триумфе Санду.

«Она (Россия) должна быть активнее. Путину надо менять команду, которая занимается вопросами СНГ. Эти люди неэффективны. Так что происходящее в Молдавии - это вина России, ее провал. Санду так же нелегитимна, как Зеленский или Тихановская. Это глобалистская химера», - считает философ.



