Власти Польши заявили об отсутствии данных о возможном нападении России
Варшава не получает сведений о подготовке возможного нападения России на Польшу, заявил пресс-секретарь министра, ответственный за координацию деятельности польских спецслужб, Станислав Жарын в интервью газете Il Mtssaggero.
«У нас нет сигналов, которые бы указывали на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши. По нашему мнению, крайне маловероятно, чтобы Россия попыталась затронуть территорию члена НАТО», — цитирует его РИА Новости.
По словам Жарына, местоположение страны и поддержка Украины превращают Польшу в цель гибридных угроз со стороны России — от кибератак до дезинформации.
Ранее президент Польши Анджей Дуда признался, что не хотел бы допустить «войны с Россией» вследствие инцидента с падением ракет в республике. Об этом политик заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), соответствующее видео опубликовано в соцсетях Вована и Лексуса, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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