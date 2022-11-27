Власти Польши заявили об отсутствии данных о возможном нападении России

«У нас нет сигналов, которые бы указывали на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши. По нашему мнению, крайне маловероятно, чтобы Россия попыталась затронуть территорию члена НАТО», — цитирует его РИА Новости.

По словам Жарына, местоположение страны и поддержка Украины превращают Польшу в цель гибридных угроз со стороны России — от кибератак до дезинформации.

Ранее президент Польши Анджей Дуда признался, что не хотел бы допустить «войны с Россией» вследствие инцидента с падением ракет в республике. Об этом политик заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), соответствующее видео опубликовано в соцсетях Вована и Лексуса, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

