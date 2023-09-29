Власти Норвегии запретят въезд в королевство машинам с российскими номерами

Как отмечается, Осло, тем самым, действует в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и присоединяется к остальным странам ЕС, имеющим сухопутную границу с Россией. Кроме того, норвежское правительство вводит запрет на промежуточный импорт.

При этом власти страны фьордов предусмотрели и ряд исключений, на который запреты не распространяются.

Ранее Польша с 17 сентября запретила въезд в страну легковых автомобилей из РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

