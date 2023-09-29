Власти Норвегии запретят въезд в королевство машинам с российскими номерами
Въехать на автомобиле из России в Норвегию с 3 октября больше не получится. Королевство вводит запрет на въезд в страну на машинах, зарегистрированных в РФ, передает ТАСС.
Как отмечается, Осло, тем самым, действует в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и присоединяется к остальным странам ЕС, имеющим сухопутную границу с Россией. Кроме того, норвежское правительство вводит запрет на промежуточный импорт.
При этом власти страны фьордов предусмотрели и ряд исключений, на который запреты не распространяются.
Ранее Польша с 17 сентября запретила въезд в страну легковых автомобилей из РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США умерла старейшая женщина-сенатор
- Власти Норвегии запретят въезд в королевство машинам с российскими номерами
- Бочкарев рассказал о прогрессе в развитии новых проектов московского метро
- Телеведущий Иван Ургант впервые за долгое время появился на публике
- Российских паралимпийцев допустили до Паралимпиады-2024 в нейтральном статусе
- Полиция заинтересовалась состоянием станцевавшей с ножами Бритни Спирс
- Миссия ООН посетит Нагорный Карабах
- В МегаФоне назвали лидирующие по приросту туристов регионы
- Путин разрешил украинцам въезжать в Россию без виз
- Акцизы на вино в России с 1 мая 2024 года могут вырасти в 3 раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru