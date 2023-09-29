Власти Норвегии запретят въезд в королевство машинам с российскими номерами

Въехать на автомобиле из России в Норвегию с 3 октября больше не получится. Королевство вводит запрет на въезд в страну на машинах, зарегистрированных в РФ, передает ТАСС.

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Как отмечается, Осло, тем самым, действует в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и присоединяется к остальным странам ЕС, имеющим сухопутную границу с Россией. Кроме того, норвежское правительство вводит запрет на промежуточный импорт.

При этом власти страны фьордов предусмотрели и ряд исключений, на который запреты не распространяются.

Ранее Польша с 17 сентября запретила въезд в страну легковых автомобилей из РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:АвтомобилиРоссияЗапретНорвегия

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