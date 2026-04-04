Академик Ямбург не согласился с идеей ввести десятилетнее обучение в школах
Десяти лет для получения среднего образования недостаточно, считает заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург. Об этом он рассказал ТАСС.
Ранее глава РАН Геннадий Красников допустил, что для школьного обучения хватит десяти лет.
Как напомнил Ямбург, в России была попытка сделать школьное образование 12-летним, «чтобы наши дипломы котировались», однако на это не хватило средств и возможностей.
«Конечно, 10 лет не будет достаточно, безусловно. Я как практик и как академик РАО не согласен с этой точкой зрения», - подчеркнул эксперт.
Он указал, что сегодня расширилась панорама знаний и появились серьезные направления, связанные с искусственным интеллектом.
