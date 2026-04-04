У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
4 апреля 202607:25
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии. Об этом рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Отмечается, что эпицентр сейсмособытия находился в 142 км восточнее города Манадо в провинции Северный Сулавеси. Очаг землетрясения располагался на глубине 49 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях после подземных толчков нет. Угроза цунами из-за стихии не объявлялась.
Ранее землетрясение магнитудой 2,8 зафиксировали в Сочи.
Горячие новости
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»
- Иран: Ближний Восток сгорит дотла из-за США
- СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА