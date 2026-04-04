У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии. Об этом рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Отмечается, что эпицентр сейсмособытия находился в 142 км восточнее города Манадо в провинции Северный Сулавеси. Очаг землетрясения располагался на глубине 49 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях после подземных толчков нет. Угроза цунами из-за стихии не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 2,8 зафиксировали в Сочи.

