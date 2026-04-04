Ученые РФ открыли в Антарктиде новый географический объект

Российские ученые открыли новый географический объект в Западной Антарктиде - оазис на мысе Беркс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр РАН.

Открытие совершили исследователи СПб ФИЦ и Арктического и Антарктического НИИ.

«Всестороннее изучение 18-и ранее не исследованных озер в этом районе показало, что данный оазис является устойчивым целостным образованием на поверхности Земли», - указано в сообщении.

Объект покрыт горами и долинами, среднегодовая температура воздуха составляет около минус 12 градусов, здесь можно увидеть пингвинов, тюленей и антарктических буревестников.

Как отметил младший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Артем Лапенков, оазис ранее считался нунатаком - скалой в леднике. Объект решили назвать в честь выдающегося полярника и исследователя Антарктиды Арнольда Будрецкого. Название оазиса окончательно утвердит Международный научный комитет по изучению Антарктики (SCAR).

