При воздушной атаке на Ростовскую область один человек погиб, четверо пострадали
Один человек погиб, еще четыре пострадали в результате воздушной атаки в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем канале на платформе Мах.
«В Таганроге – один человек погиб, четверо пострадали - трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства. Пострадавшие получили серьезные ранения... состояние троих тяжелое», - указал губернатор.
По словам Слюсаря, Таганрог подвергся ракетному удару, пострадала коммерческая инфраструктура. Загорелись складские помещения логистической компании, людей эвакуировали.
Кроме того, ночью были уничтожены БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области и в Таганрогском заливе. В акватории из-за попадания обломков дрона было повреждено коммерческое судно, произошел пожар, который уже локализовали. Как уточнил Слюсарь, шедший под флагом иностранного государства сухогруз находился в нескольких километрах от береговой линии.
Ранее в Тольятти зафиксировали атаку БПЛА, один человек пострадал.
