В десяти регионах России сбили 85 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.

БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областях. Кроме того, дроны сбили над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что в Ростовской области в результате воздушной атаки один человек погиб, еще четыре пострадали.

