В десяти регионах России сбили 85 украинских БПЛА
Военные нейтрализовали более 80 дронов ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.
БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областях. Кроме того, дроны сбили над Крымом и акваторией Черного моря.
Ранее стало известно, что в Ростовской области в результате воздушной атаки один человек погиб, еще четыре пострадали.
