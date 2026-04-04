В десяти регионах России сбили 85 украинских БПЛА

Военные нейтрализовали более 80 дронов ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

В Тольятти зафиксировали прилет БПЛА по крыше многоквартирного дома

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.

БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областях. Кроме того, дроны сбили над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что в Ростовской области в результате воздушной атаки один человек погиб, еще четыре пострадали.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры