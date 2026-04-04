В России живут более 17 тысяч человек старше ста лет
Более 17 тысяч граждан старше 100 лет проживают в России. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости.
По ее словам, в стране живет свыше 35 млн человек старшего возраста.
«Причем более 17 тысяч россиян перешагнули 100-летний рубеж», - указала Ткачева.
Как отметила эксперт, увеличение продолжительности жизни - глобальная тенденция. Во всем мире население стареет, соответственно, меняется запрос к государству и обществу. Системе здравоохранения следует ориентироваться на профилактику и ведение хронических болезней, образованию - на обучение человека в течение всей жизни, социальная помощь должна быть направлена на поддержку самостоятельности, культура - на вовлеченность старшего поколения.
Ранее Ольга Ткачева назвала три главных фактора здорового долголетия, по ее словам, это физическая активность, регулярные профилактические обследования и поддержка семьи.
