В России живут более 17 тысяч человек старше ста лет

Более 17 тысяч граждан старше 100 лет проживают в России. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости.

По ее словам, в стране живет свыше 35 млн человек старшего возраста.

Как отметила эксперт, увеличение продолжительности жизни - глобальная тенденция. Во всем мире население стареет, соответственно, меняется запрос к государству и обществу. Системе здравоохранения следует ориентироваться на профилактику и ведение хронических болезней, образованию - на обучение человека в течение всей жизни, социальная помощь должна быть направлена на поддержку самостоятельности, культура - на вовлеченность старшего поколения.

Ранее Ольга Ткачева назвала три главных фактора здорового долголетия, по ее словам, это физическая активность, регулярные профилактические обследования и поддержка семьи.

