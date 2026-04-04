В Тольятти зафиксировали прилет БПЛА по крыше многоквартирного дома
Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали Тольятти. Об этом заявил глава Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.
«Осколочное ранение получил сотрудник одного из промышленных предприятий города», — указал губернатор.
Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь.
Кроме того, был зафиксирован прилет дрона по крыше многоквартирного дома. В результате незначительно повреждена кровля, в нескольких квартирах оказались выбиты стекла.
Как отметил Федорищев, после атаки ограничено движение транспорта на территории северного промышленного узла.
Ранее глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении в регионе дрона ВСУ.
