Матвиенко: Россия не будет гибкой для всех

Россия не будет проявлять гибкость для всех стран. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ИС «Вести».

«Мы получаем новые террористические акты, нападения на нашу энергоинфраструктуру, на наши гражданские объекты, на людей, и мы не будем flexible (гибкими. — НСН) для всех», — подчеркнула политик, комментируя попытки атак беспилотников ВСУ по России с использованием воздушного пространства других государств.

Как отметила Матвиенко, Москва не поддастся угрозам европейцев или кого-либо еще, и уже сделала жесткие предупреждения странам, которые могли разрешить Украине пролет беспилотников по своей территории. По ее словам, государства поняли, что рискуют стать законными целями РФ, и теперь «отползут».

Ранее Матвиенко заявила, что Россия добьется соглашения с Украиной на определенных Москвой условиях.

