Власти Москвы предоставили возможность всем желающим проверить результаты ДЭГ

Любой желающий сможет проверить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. Об этом во время заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

«Зашифрованные транзакции лежат в обзервере, можно скачать файл, и у файла можно посмотреть - это основа вместе с ключами шифрования и расшифрования. <…> Мы выложим программу, которая расшифровывает голоса, собранную из исходного кода. После этого любой желающий может <…> расшифровать голоса и посмотреть, как это все выглядит», - пояснил Костырко.