Власти Москвы предоставили возможность всем желающим проверить результаты ДЭГ
Любой желающий сможет проверить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. Об этом во время заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.
«Зашифрованные транзакции лежат в обзервере, можно скачать файл, и у файла можно посмотреть - это основа вместе с ключами шифрования и расшифрования. <…> Мы выложим программу, которая расшифровывает голоса, собранную из исходного кода. После этого любой желающий может <…> расшифровать голоса и посмотреть, как это все выглядит», - пояснил Костырко.
Кроме того, по его словам, будет выложен файл с блокчейном и голосами, полученными благодаря функции «отложенное решение». Это покажет, как сформирован итоговый протокол.
Костырко отметил, что процедура призвана доказать законность проведенного в столице ДЭГ.
Ранее сегодня руководитель столичного общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что в Москве проведут перепроверку дистанционного электронного голосования.
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