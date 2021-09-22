В Москве проведут перепроверку результатов электронного голосования

В Москве проведут пересчет дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как пишет «Интерфакс», об этом заявил руководитель столичного общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Он подчеркнул, что соответствующее поручение общественный штаб дал технической группе.

Кроме того, Венедиктов попросил секретариат общественного штаба и коллег выложить всю информацию на сайт и в социальных сетях.