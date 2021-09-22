В Москве проведут перепроверку результатов электронного голосования

В Москве проведут пересчет дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как пишет «Интерфакс», об этом заявил руководитель столичного общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Он подчеркнул, что соответствующее поручение общественный штаб дал технической группе.

Кроме того, Венедиктов попросил секретариат общественного штаба и коллег выложить всю информацию на сайт и в социальных сетях.

Эксперт отметил очень высокую явку на выборах в Москве благодаря ДЭГ

Он добавил, что также штаб просит ЦИК сохранять "бумажные следы" онлайн-голосования в 12 ящиках на случай несовпадения результатов.

В общей сложности в Москве с помощью дистанционного голосования свои голоса отдали около 2 миллионов человек.

А ранее завкафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Отдела Канады Института США и Канады Российской Академии наук Артур Демчук в пресс-центре НСН заявил, что люди не понимают, как работает система электронного голосования и боятся, что их голос будет украден.

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Фото: icmos.ru
ТЕГИ:ВыборыГолосование
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