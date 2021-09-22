Прилепин метит на место Миронова, но в «Справедливой России» этого не хотят

Возглавить фракцию «Справедливой России – За правду» в новом составе Госдумы вызвались глава партии Сергей Миронов и сопредседатель Захар Прилепин.

Количество мест в Госдуме, полученных по итогам прошедших выборов, не повлияет на то, кто возглавит фракцию, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа.

«Думаю, что фракцию возглавит Миронов», - заявил он.

По словам Чепы, результат «Справедливой России – За правду» на прошедших выборах незаслуженно низкий из-за того, что все протестные голоса достались коммунистам.

«Конечно, мы ждали больше 10%. Но должны констатировать, что весь протест достался КПРФ. У нас была очень хорошая предвыборная программа, которая была рассчитана на мыслящего избирателя. А в данной выборной кампании сработал больше эмоциональный уровень, поэтому с нашими очень хорошими лозунгами, экономически выверенными программами, нас не очень услышали», - отметил политик.

Вместе с тем Чепа не исключил, что были и другие просчеты.