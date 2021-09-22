Прилепин метит на место Миронова, но в «Справедливой России» этого не хотят
Депутат Госдумы рассказал НСН, кто возглавит фракцию справеливороссов в новом парламенте после провальных для партии выборов.
Возглавить фракцию «Справедливой России – За правду» в новом составе Госдумы вызвались глава партии Сергей Миронов и сопредседатель Захар Прилепин.
Количество мест в Госдуме, полученных по итогам прошедших выборов, не повлияет на то, кто возглавит фракцию, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа.
«Думаю, что фракцию возглавит Миронов», - заявил он.
По словам Чепы, результат «Справедливой России – За правду» на прошедших выборах незаслуженно низкий из-за того, что все протестные голоса достались коммунистам.
«Конечно, мы ждали больше 10%. Но должны констатировать, что весь протест достался КПРФ. У нас была очень хорошая предвыборная программа, которая была рассчитана на мыслящего избирателя. А в данной выборной кампании сработал больше эмоциональный уровень, поэтому с нашими очень хорошими лозунгами, экономически выверенными программами, нас не очень услышали», - отметил политик.
Вместе с тем Чепа не исключил, что были и другие просчеты.
«Можно пенять на что угодно, но прежде всего надо искать свои ошибки, где мы не доработали. Результат у нас, конечно очень низкий, незаслуженно низкий, мы должны были получать больше», - добавил собеседник НСН.
По итогам парламентских выборов, партия «Единая Россия» получит в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ - 57 мест, партия «Справедливая Россия - За правду» - 27. Ещё 21 мандат достался ЛДПР, а партию «Новые люди» будут представлять 13 депутатов.
Ранее в ЦИК объявили, что «Единая Россия» получила 49,82% голосов избирателей. Второе и третье места у КПРФ и ЛДПР - 18,93% и 7,55%, соответственно. Замкнули ТОП-5 «Справедливая Россия - За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
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