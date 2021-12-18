Власти Молдавии отрицают намерение объявить посла России персоной нон грата
Инициатива председателя комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Иона Гузуна объявить посла России в Кишинёве Олега Васнецова персоной нон грата является его личной. К этому предложению администрация президента Молдавии не имеет никакого отношения, заверила пресс-секретарь президента страны Сорина Штефырцэ. Об этом сообщает ТАСС.
«Это личное мнение господина Гузуна, которое не отражает позицию администрации президента», — заявила Штефырцэ.
Ранее Ион Гузун заявил, что российского посла необходимо выслать из страны из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского, сообщает RT.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что власти Молдавии ведут себя неблагодарно и недальновидно, Россия может «ударить их по рукам» за провокации в адрес российских граждан.
«Президент республики Майя Санду, взращённая на западных грантах, пришла к власти. Вся ее жизнь пропитана ненавистью к России. У нее появилась возможность встать в один строй с теми антироссийскими силами, которые формируются на Западе. Чтобы показать, что она активный боец в этом полку, она начала активно прорабатывать антироссийскую программу», - пояснил Водолацкий.
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