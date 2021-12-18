Власти Молдавии отрицают намерение объявить посла России персоной нон грата

«Это личное мнение господина Гузуна, которое не отражает позицию администрации президента», — заявила Штефырцэ.

Ранее Ион Гузун заявил, что российского посла необходимо выслать из страны из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского, сообщает RT.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что власти Молдавии ведут себя неблагодарно и недальновидно, Россия может «ударить их по рукам» за провокации в адрес российских граждан.

«Президент республики Майя Санду, взращённая на западных грантах, пришла к власти. Вся ее жизнь пропитана ненавистью к России. У нее появилась возможность встать в один строй с теми антироссийскими силами, которые формируются на Западе. Чтобы показать, что она активный боец в этом полку, она начала активно прорабатывать антироссийскую программу», - пояснил Водолацкий.

