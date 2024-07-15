Власти Латвии запретили въезд в страну авто с белорусскими номерами

Въезд в Латвию автомобилей с зарегистрированными в Белоруссии будет запрещён с 16 июля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба латвийская служба государственных доходов.

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Отмечается, что легковушкам с белорусскими номерами будет запрещён въезд в страну как со стороны Белоруссии, так и со стороны России. Ограничения не коснутся автомобилей официальных делегаций и диппредставительств.

В ведомстве указали, что в случае отказа владельца транспортного средства возвращаться в страну, из которой он пытался въехать, то не исключена конфискация машины.

Ранее управление по делам гражданства и миграции Латвии выдало распоряжения о выезде 34 российским гражданам, которые не выполнили требования получения вида на жительство (ВНЖ) в соответствии с поправками к закону об иммиграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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