В Молдавии захотели исключить русский язык из нормативного оборота

Как отметил Боля, соответствующий документ внесли в парламент представители правящей Партии действия и солидарности. Депутат назвал эти действия власти «дискриминацией русского языка» и выразил опасение, что инициатива спровоцирует рост «правового нигилизма» и напряженности в республике.

«Проект лишит русскоязычных граждан права знать и понимать законы страны, что противоречит принципам здравого смысла и справедливости», — указал политик.

Согласно принятому в 1989 году в Молдавии закону о функционировании языков, русский являлся средством межнационального общения. В 2018-м Конституционный суд республики признал прежний документ устаревшим. Спустя два года был принят новый закон о функционировании языков, в котором русский сохранил свой статус, а госорганы обязали предоставлять гражданам информацию в том числе на русском языке. Однако КС счел этот документ несоответствующим основному закону.

