Власти Латвии выдали 34 распоряжения о выезде для граждан России

Управление по делам гражданства и миграции Латвии выдало распоряжения о выезде 34 российским гражданам, которые не выполнили требования получения вида на жительство (ВНЖ) в соответствии с поправками к закону об иммиграции.

МИД: Около тысячи россиян были вынуждены покинуть Латвию

По словам главы МВД Латвии Рихардса Козловскиса, на данный момент «до принудительного выдворения мы не дошли». Он отметил, что в Латвии могут начаться и принудительные выдворения, однако люди, которые получили распоряжения о выезде, находят путь самостоятельно покинуть страну.

Министр подчеркнул, что пограничники провели уже порядка 800 проверок в соответствии с требованием закона об иммиграции и получили информацию о 600 людях, покинувших Шенгенскую зону.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с НСН выразил уверенность, что страны Балтии принудительно вышлют сотни тысяч россиян после депортации Латвией пенсионера Бориса Каткова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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