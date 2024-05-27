Власти Латвии выдали 34 распоряжения о выезде для граждан России

По словам главы МВД Латвии Рихардса Козловскиса, на данный момент «до принудительного выдворения мы не дошли». Он отметил, что в Латвии могут начаться и принудительные выдворения, однако люди, которые получили распоряжения о выезде, находят путь самостоятельно покинуть страну.

Министр подчеркнул, что пограничники провели уже порядка 800 проверок в соответствии с требованием закона об иммиграции и получили информацию о 600 людях, покинувших Шенгенскую зону.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с НСН выразил уверенность, что страны Балтии принудительно вышлют сотни тысяч россиян после депортации Латвией пенсионера Бориса Каткова, передает «Радиоточка НСН».

