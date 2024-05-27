Власти Латвии выдали 34 распоряжения о выезде для граждан России
Управление по делам гражданства и миграции Латвии выдало распоряжения о выезде 34 российским гражданам, которые не выполнили требования получения вида на жительство (ВНЖ) в соответствии с поправками к закону об иммиграции.
По словам главы МВД Латвии Рихардса Козловскиса, на данный момент «до принудительного выдворения мы не дошли». Он отметил, что в Латвии могут начаться и принудительные выдворения, однако люди, которые получили распоряжения о выезде, находят путь самостоятельно покинуть страну.
Министр подчеркнул, что пограничники провели уже порядка 800 проверок в соответствии с требованием закона об иммиграции и получили информацию о 600 людях, покинувших Шенгенскую зону.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с НСН выразил уверенность, что страны Балтии принудительно вышлют сотни тысяч россиян после депортации Латвией пенсионера Бориса Каткова, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белоруссии начались совместные с Россией учения сил ВВС и ПВО
- «Обслужить-то некому!»: Какие трудности ждут владельцев иномарок в России
- Автоэксперт предупредил о бесполезности GPS-маяков для защиты машины от угона
- СМИ: Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
- Путин: Поставщики из Узбекистана скоро выйдут на российский маркетплейс Ozon
- Вратарь Песьяков перешел из «Ростова» в «Крылья Советов»
- Будущий дефицит IT-специалистов в России оценили в один миллион человек
- СМИ: Уехать в США через Армению Vacio помогли третьи лица
- СМИ: Компания Маска создаст суперкомпьютер для работы с ИИ
- Президент Молдавии предоставила музыкантам группы «Би-2» гражданство республики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru