МИД: Около тысячи россиян были вынуждены покинуть Латвию

Около тысячи россиян были вынуждены покинуть Латвию из-за невыносимых дискриминационных условий. Об этом заявил глава отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Константин Гузь, передает ТАСС.

Как отметил дипломат, в Латвии есть выдворения граждан РФ, которые носят «капельный, точечный» характер.

«Соотечественникам создают невыносимые условия, чтобы они самостоятельно покинули страны проживания», — подчеркнул Гузь.

По его словам, на начало 2024 года из республики, не дожидаясь решения миграционных властей, уехали около тысячи человек, которым были выданы предупреждения о принятии «мер дискриминационного характера». Как напомнил Гузь, с июня прошлого года в Латвии действует новая редакция закона о гражданстве, позволяющая аннулировать паспорт, полученный в порядке исключения при наличии гражданства другого государства.

Кроме того, в Литве власти ведут дополнительную проверку россиян, в зоне риска находятся несколько сотен человек.

Ранее МИД рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в прибалтийские страны, которые «закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС
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