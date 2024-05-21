МИД: Около тысячи россиян были вынуждены покинуть Латвию
Около тысячи россиян были вынуждены покинуть Латвию из-за невыносимых дискриминационных условий. Об этом заявил глава отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Константин Гузь, передает ТАСС.
Как отметил дипломат, в Латвии есть выдворения граждан РФ, которые носят «капельный, точечный» характер.
«Соотечественникам создают невыносимые условия, чтобы они самостоятельно покинули страны проживания», — подчеркнул Гузь.
По его словам, на начало 2024 года из республики, не дожидаясь решения миграционных властей, уехали около тысячи человек, которым были выданы предупреждения о принятии «мер дискриминационного характера». Как напомнил Гузь, с июня прошлого года в Латвии действует новая редакция закона о гражданстве, позволяющая аннулировать паспорт, полученный в порядке исключения при наличии гражданства другого государства.
Кроме того, в Литве власти ведут дополнительную проверку россиян, в зоне риска находятся несколько сотен человек.
Ранее МИД рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в прибалтийские страны, которые «закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России», напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров назвал Монголию кандидатом на вступление в ШОС
- В Екатеринбурге задержали глав региональных УЭБиПК и УФНС
- При обстреле Свердловска в ЛНР пострадали восемь человек
- Костомаров рассказал, что принимал лекарства от фантомных болей после ампутации
- Умер президент Российского общества терапевтов академик РАН Мартынов
- Прощание с погибшим президентом Ирана Раиси началось в Тебризе
- В летней оздоровительной кампании примут участие 5,3 млн детей
- Художественная выставка к 90-летию Юрия Гагарина открылась в Женеве
- МИД: Около тысячи россиян были вынуждены покинуть Латвию
- Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 14,7%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru