Власти Латвии планируют снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября

Документ предусматривает, что до 30 июля 2022 года кабинету министров страны предстоит определить и другие объекты, подлежащие сносу. Их демонтаж должен быть осуществлен до 15 ноября текущего года за счёт муниципалитета, на территории которого находится объект.

Законопроект планируется рассмотреть 26 мая.

Ранее Сейм Латвии одобрил законопроект, согласно которому прекращает действовать статья латвийско-российского договора о сохранности памятников. Таким образом, одобренный парламентом Латвии документ позволяет снести памятник Освободителям Риги.

