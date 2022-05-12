Сейм Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги

Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что Латвия продолжит выполнять свои международные обязательства в отношении захоронений и кладбищ, но «не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как памятники советской оккупации».

Таким образом, одобренный парламентом Латвии документ позволяет снести памятник Освободителям Риги.

«Международное сообщество, в том числе Латвия, имеет право принимать контрмеры, чтобы мотивировать Российскую Федерацию прекратить нарушения международного права», - говорится в сопроводительной записке к законопроекту.

Ранее муниципальные службы Риги 10 мая трактором убрали цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги, сообщает RT.

