Сейм Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги
Парламент Латвии одобрил законопроект, согласно которому прекращает действать статья латвийско-российского договора о сохранности памятников. Об этом сообщает пресс-служба латвийского сейма.
Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что Латвия продолжит выполнять свои международные обязательства в отношении захоронений и кладбищ, но «не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как памятники советской оккупации».
Таким образом, одобренный парламентом Латвии документ позволяет снести памятник Освободителям Риги.
«Международное сообщество, в том числе Латвия, имеет право принимать контрмеры, чтобы мотивировать Российскую Федерацию прекратить нарушения международного права», - говорится в сопроводительной записке к законопроекту.
Ранее муниципальные службы Риги 10 мая трактором убрали цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги, сообщает RT.
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