Новости за ночь: Пушков посоветовал не рассчитывать на «ползучее возвращение» Крыма

Пушков прокомментировал совет экс-президента Украины по Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому поменять политику в отношении Крыма. Сенатор написал в Twitter, что только нормальные отношения приблизят Украину к Крыму. Между тем, совет Зеленскому снять блокаду полуострова, Кравчук исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины. Пушков также посоветовал «не вынашивать надежду на "ползучее возвращение" Крыма». При этом сенатор отметил, что снятие блокады – идея хорошая и что это будет «тест для Зеленского».

В Северной Корее подтвердили встречу Путина и Ким Чен Ына

В КНДР сообщили о готовящейся встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным. В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) отмечается, что Ким Чен Ын «скоро посетит Российскую Федерацию по приглашению президента Владимира Путина». Лидеры двух стран проведут переговоры. Более подробной информации о дате, месте, а также содержании беседы не приводится. Ранее сообщалось, что встреча Путина и Ким Чен Ына может произойти 25 апреля во Владивостоке на острове Русский.

Япония отказалась от формулировки о принадлежности Курил

МИД Японии в ежегодном докладе о внешней политике страны отказалось от формулировки «четыре северных острова (Курильской гряды — НСН) принадлежат Японии». Об этом сообщило агентство Kyodo. Между тем, в отчете присутствует призыв к продолжению переговоров с Москвой по этому поводу. Отмечается, что Токио не намерен отказываться от разрешения территориального спора с Россией. Речь идет о спорных островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Они были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, но Токио оспаривает их принадлежность.

Россияне высказались о причинах пожара в Нотр-Даме

Более половины россиян (56%) уверены, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери мог стать несчастный случай. Таковы данные опроса ВЦИОМ. 26% опрошенных считают, что это был умышленный поджог. Согласно опросу, подавляющее большинство россиян (92%) наслышаны о пожаре в соборе. Не слышали об этом лишь 8% респондентов. Пожар в соборе Парижской Богоматери случился 15 апреля. Обрушился шпиль и часть крыши. Главные ценности, находившиеся внутри здания сохранились. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Нотр-Дам будет восстановлен за пять лет.



