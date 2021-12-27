Власти Крыма подадут в суд на Зеленского за долги по коммуналке

Власти Крыма намерены подать иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому и взыскать с главы государства задолженность за коммунальные услуги. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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По словам руководителя республики, Зеленский владеет квартирой в Ливадии и уже несколько месяцев не вносит квартплату, отмечает Газета.ру. Аксенов заявил, что намерен судиться с украинским президентом.

«Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым», — рассказал глава Крыма в беседе с ТАСС.

При этом Аксенов отметил, что ранее Зеленский «стабильно вносил по 6 тысячи рублей в месяц», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Коммунальные УслугиСудКрымСергей АксеновВладимир Зеленский
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