Власти КНР готовы поставить Белоруссии вакцину от коронавируса в нужном объеме
Председатель КНР Си Цзиньпин провел с президентов Белоруссии телефонный разговор, в котором они обсудили борьбу с пандемией коронавируса. Китай сообщил о готовности предоставить Белорусской стороне вакцину от COVID-19 в нужном объеме, передает госагентство БелТА.
Китайский лидер в телефонном разговоре отметил, что пока нет причин успокаиваться.
Также Лукашенко и Си Цзиньпин поздравили друг друга по случаю годовщины установления дипломатических отношений между странами и подробно обсудили приоритетные сферы сотрудничества, сообщает БелТА.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru