Власти КНР готовы поставить Белоруссии вакцину от коронавируса в нужном объеме

Председатель КНР Си Цзиньпин провел с президентов Белоруссии телефонный разговор, в котором они обсудили борьбу с пандемией коронавируса. Китай сообщил о готовности предоставить Белорусской стороне вакцину от COVID-19 в нужном объеме, передает госагентство БелТА.

Китайский лидер в телефонном разговоре отметил, что пока нет причин успокаиваться.

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Также Лукашенко и Си Цзиньпин поздравили друг друга по случаю годовщины установления дипломатических отношений между странами и подробно обсудили приоритетные сферы сотрудничества, сообщает БелТА.



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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:БелоруссияКитайВакцинаКоронавирус
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