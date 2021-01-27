Власти КНР готовы поставить Белоруссии вакцину от коронавируса в нужном объеме

Председатель КНР Си Цзиньпин провел с президентов Белоруссии телефонный разговор, в котором они обсудили борьбу с пандемией коронавируса. Китай сообщил о готовности предоставить Белорусской стороне вакцину от COVID-19 в нужном объеме, передает госагентство БелТА.

Китайский лидер в телефонном разговоре отметил, что пока нет причин успокаиваться.