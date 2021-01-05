Названы сроки поставок вакцины «Спутник V» в Белоруссию
Поставки российской вакцины от коронавируса в Белоруссию намечены на период с января по март. Об этом журналистам сообщил посол России в республике Дмитрий Мезенцев.
По словам посла, помимо поставок препарата в феврале-марте ожидается начало производства вакцины на территории Белоруссии.
Дипломат подчеркнул «плотное, открытое, доверительное» взаимодействие двух государств в вопросе обеспечения вакцинами. Как отметил Мезенцев, это подтверждает «особую практику отношений с братской страной».
Кроме того, посол принял участие в безвозмездной передаче белорусской стороне 300 наборов систем для диагностики коронавируса и реагентов для пробоподготовки 30 тысяч определений. Передача ещё одной подобной партии запланирована на февраль.
В конце декабря в Белоруссии началась вакцинация граждан российским препаратом «Спутник V». По данным Минздрава республики, к концу весны вакцинацию пройдут 1,2 млн человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru