Власти Киева разорвали договор об аренде земли с посольством России
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале заявил, что Горсовет украинской столицы разорвал договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание посольства России.
Также он написал, что киевские власти направили в кабинет министров Украины обращение, в котором призвали «вернуть имущество «дипучреждения» в собственность украинского государства».
Как пишеть украинское издание «Зеркало недели», из 120 членов киевского Горсовета решение поддержали 73 депутата.
Ранее вандалы напали на Генеральное консульство России в Бонне, в результате внешняя сторона ограды, информационный стенд и почтовый ящик посольства были запачканы красной краской, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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