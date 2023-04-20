Власти Киева разорвали договор об аренде земли с посольством России

Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале заявил, что Горсовет украинской столицы разорвал договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание посольства России.

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Также он написал, что киевские власти направили в кабинет министров Украины обращение, в котором призвали «вернуть имущество «дипучреждения» в собственность украинского государства».

Как пишеть украинское издание «Зеркало недели», из 120 членов киевского Горсовета решение поддержали 73 депутата.

Ранее вандалы напали на Генеральное консульство России в Бонне, в результате внешняя сторона ограды, информационный стенд и почтовый ящик посольства были запачканы красной краской, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба МВД Украины
ТЕГИ:СпецоперацияВиталий КличкоДоговорРоссийское ПосольствоКиев

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