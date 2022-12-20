Хулиганы забросали кувалдами посольство Финляндии в России

В дипмиссии рассказали, что инцидент произошёл в Кропоткинском переулке 20 декабря около полудня по московскому времени. Уточняется, что обошлось без пострадавших, материального ущерба злоумышленники также не нанесли.

Ранее два сотрудника российского посольства в Кабуле погибли в результате взрыва у здания дипмиссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

