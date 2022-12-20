Хулиганы забросали кувалдами посольство Финляндии в России
Хулиганы в масках через забор забросили во двор посольства Финляндии в Москве несколько кувалд, сообщает РИА Новости.
В дипмиссии рассказали, что инцидент произошёл в Кропоткинском переулке 20 декабря около полудня по московскому времени. Уточняется, что обошлось без пострадавших, материального ущерба злоумышленники также не нанесли.
Ранее два сотрудника российского посольства в Кабуле погибли в результате взрыва у здания дипмиссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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