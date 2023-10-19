Власти Казахстана опровергли запрет на экспорт товаров в РФ из-за санкций

«Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций Министерство торговли и интеграции Казахстана официально заявляет о ее некорректности», - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что какие-либо запреты на экспорт в Россию из-за санкций против Москвы властями республики «не устанавливались».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика будет следовать западному санкционному режиму в отношении России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

