Власти Казахстана опровергли запрет на экспорт товаров в РФ из-за санкций

Министерство торговли и интеграции Казахстана заявило, что информация о запрете на экспорт товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями не соответствует действительности, сообщает ТАСС.

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«Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций Министерство торговли и интеграции Казахстана официально заявляет о ее некорректности», - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что какие-либо запреты на экспорт в Россию из-за санкций против Москвы властями республики «не устанавливались».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика будет следовать западному санкционному режиму в отношении России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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