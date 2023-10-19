«Варианты есть»: Кто поможет России обойти запрет Казахстана на «военный» экспорт
Эксперт бюро политического анализа Павел Калмыков заявил НСН, что в параллельном импорте сегодня активно участвуют Турция, Грузия и Узбекистан.
Новый запрет от Казахстана не ударит по российской военной промышленности, так как будут найдены другие варианты цепочек поставок, например, через Турцию и Грузию, заявил НСН эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
Ранее вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил, что страна в связи с западными санкциями прекратила поставки в Россию 106 видов товаров. Торебаев уточнил, что речь идет о продукции, «предназначенной для военных целей». Запрет касается казахстанских и иностранных производителей, в частности, под запретом оказались запчасти для дронов, специальная электроника и чипы. Калмыков объяснил это влиянием Великобритании.
«Казахская элита в большинстве своем ориентирована на Запад. Очень активно там работают британцы, Казахстан — сфера интересов Великобритании. Судя по тем недружественным шагам, которые предпринимает казахское руководство в последнее время, Казахстан старается охладить отношения с Россией. После крушения СССР на протяжении тридцати лет, несмотря на заверения в дружбе с Россией, казахское руководство явно идет в векторе западных интересов. В учебниках истории указывается, что Казахстан находился под оккупацией Российской империи, выпады в отношении русскоязычного населения не пресекаются руководством Казахстана и так далее», — сказал Калмыков.
Собеседник НСН также выразил уверенность, что российское руководство найдет альтернативные пути параллельного импорта запрещенных товаров.
«Казахстан — это одна из перевалочных баз параллельного импорта, в том числе высокотехнологичной продукции, но не единственная. Какая-то цепочка поставок, возможно, будет нарушена, но думаю, что наше руководство найдет другие варианты — например, через Турцию, Грузию, Узбекистан», — подытожил он.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не является «анти-Россией» и не откажется от сотрудничества с Москвой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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