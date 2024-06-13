Власти Канады объявили о расширении антироссийских санкций
Власти Канады расширили список санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба канадского МИД.
В частности, рестрикции введены в отношении «Российской газеты», телеканалов «Санкт-Петербург», «Таврия» и «Мариуполь-24», авиакомпании «Победа», Новороссийского морского пароходства и других компаний. Введён запрет на экспорт станков с ЧПУ.
Также в «чёрный» список попали глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
В МИД Канады отметили, что санкции направлены против физических и юридических лиц, причастных к операциям по дезинформации и пропаганде, а также предприятий российского ВПК и организаций, участвующих в обходе санкций.
Ранее Минфин США объявил о санкциях против «Движения первых», Московской биржи, страховой компании «Согаз», «Газпром Инвест», «Уралвагонзавода» и других, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru