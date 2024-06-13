Власти Канады объявили о расширении антироссийских санкций

В частности, рестрикции введены в отношении «Российской газеты», телеканалов «Санкт-Петербург», «Таврия» и «Мариуполь-24», авиакомпании «Победа», Новороссийского морского пароходства и других компаний. Введён запрет на экспорт станков с ЧПУ.

Также в «чёрный» список попали глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В МИД Канады отметили, что санкции направлены против физических и юридических лиц, причастных к операциям по дезинформации и пропаганде, а также предприятий российского ВПК и организаций, участвующих в обходе санкций.

Ранее Минфин США объявил о санкциях против «Движения первых», Московской биржи, страховой компании «Согаз», «Газпром Инвест», «Уралвагонзавода» и других, сообщает RT.

