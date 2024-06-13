Великобритания в очередной раз расширила список антироссийских санкций

Великобритания расширила свой список санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба МИД Соединённого королевства.

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В частности, ограничения введены в отношении Национального расчётного депозитария и Национального клирингового центра, а также Московской и Санкт-Петербургской бирж.

Также под санкции попали ФГУП «НАМИ», страховая компания «Ингосстрах», OOО «Русхимальянс», Тамбовский пороховой завод, ООО «Машиностроительный завод Арсенал», «Московский радиотехнический завод», «Новатек-Мурманск» и другие.

Ранее Минфин США объявил о санкциях против «Движения первых», Московской биржи, страховой компании «Согаз», «Газпром Инвест», «Уралвагонзавода» и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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