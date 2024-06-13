Великобритания в очередной раз расширила список антироссийских санкций
Великобритания расширила свой список санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба МИД Соединённого королевства.
В частности, ограничения введены в отношении Национального расчётного депозитария и Национального клирингового центра, а также Московской и Санкт-Петербургской бирж.
Также под санкции попали ФГУП «НАМИ», страховая компания «Ингосстрах», OOО «Русхимальянс», Тамбовский пороховой завод, ООО «Машиностроительный завод Арсенал», «Московский радиотехнический завод», «Новатек-Мурманск» и другие.
Ранее Минфин США объявил о санкциях против «Движения первых», Московской биржи, страховой компании «Согаз», «Газпром Инвест», «Уралвагонзавода» и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru