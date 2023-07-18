Власти Ирана призвали Москву уважать территориальную целостность Украины

По его словам, территориальная целостность должна быть «главным приоритетом всех стран на основе международного права». Министр также призвал к окончанию конфликта путем политического диалога, передает «Коммерсант» со ссылкой на IRNA.

Ранее НАТО призвало Иран прекратить военную поддержку России, в том числе поставку беспилотников. В Кремле отрицают покупку беспилотников у Ирана.



