Власти Ирана призвали Москву уважать территориальную целостность Украины
18 июля 202316:38
Иранские власти уважают территориальную целостность любой страны, в том числе Украины. Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян.
По его словам, территориальная целостность должна быть «главным приоритетом всех стран на основе международного права». Министр также призвал к окончанию конфликта путем политического диалога, передает «Коммерсант» со ссылкой на IRNA.
Ранее НАТО призвало Иран прекратить военную поддержку России, в том числе поставку беспилотников. В Кремле отрицают покупку беспилотников у Ирана.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru