Власти Ирана призвали Москву уважать территориальную целостность Украины

Иранские власти уважают территориальную целостность любой страны, в том числе Украины. Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян.

Лавров сообщил о тайных контактах США и Ирана

По его словам, территориальная целостность должна быть «главным приоритетом всех стран на основе международного права». Министр также призвал к окончанию конфликта путем политического диалога, передает «Коммерсант» со ссылкой на IRNA.

Ранее НАТО призвало Иран прекратить военную поддержку России, в том числе поставку беспилотников. В Кремле отрицают покупку беспилотников у Ирана.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаИран

Горячие новости

Все новости

партнеры