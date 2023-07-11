НАТО обвинила Иран в оказании военной помощи России

Члены Североатлантического альянса обвинили Иран в оказании помощи России в военной сфере. Об этом говорится в декларации блока, опубликованной по итогам первого дня саммита в Вильнюсе, пишет ТАСС.

Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников

«Мы призываем Иран прекратить свою военную поддержку России, в частности передачу беспилотных летательных аппаратов», - говорится в документе.

В НАТО заявили, что беспилотники иранского производства использовались для нанесения ударов по объектам украинской инфраструктуры. Также в блоке считают, что партнерство Москвы и Тегерана негативно влияет на безопасность в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал сообщения о применении иранских дронов на Украине вбросом. Представитель Кремля подчеркнул, что российская армия использует исключительно отечественные беспилотники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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