НАТО обвинила Иран в оказании военной помощи России

«Мы призываем Иран прекратить свою военную поддержку России, в частности передачу беспилотных летательных аппаратов», - говорится в документе.

В НАТО заявили, что беспилотники иранского производства использовались для нанесения ударов по объектам украинской инфраструктуры. Также в блоке считают, что партнерство Москвы и Тегерана негативно влияет на безопасность в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал сообщения о применении иранских дронов на Украине вбросом. Представитель Кремля подчеркнул, что российская армия использует исключительно отечественные беспилотники, передает «Радиоточка НСН».

