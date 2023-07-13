Лавров сообщил о тайных контактах США и Ирана

По словам Лаврова, он не слишком верит в то, что получится возобновить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Он подчеркнул, что контакты между Тегераном и Вашингтоном ведутся параллельно с этим «буксующим, завядшим уже» процессом.

Дипломат отметил, что страны обсуждают разблокировку неправомерно арестованных резервов Ирана за рубежом в обмен на решение вопросов с некоторыми гражданами США, обвиненными в правонарушениях на территории Ирана.

Лавров заверил, что Россия будет только рада нормализации отношений между США и Ираном.

Ранее Лавров заявил, что нынешний этап международных отношений не является новой холодной войной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

