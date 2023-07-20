Власти Ирака объявили о высылке из страны посла Швеции
Премьер-министр Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани принял решение выслать из страны посла Швеции Джессику Свардстрем, сообщает пресс-служба канцелярии главы иракского правительства.
В сообщении уточняется, что от шведского посла потребовали покинуть территорию Ирака в ответ на выдаваемые правительством Швеции разрешения на проведение акций с «сожжением Корана, оскорбление исламских святынь и сожжение иракского флага».
«Также Мухаммед Шиа ас-Судани поручил отозвать временного поверенного в делах посольства республики Ирак в шведской столице Стокгольме», - добавили в канцелярии премьера.
Ранее протестующие против очередной акции с сожжением Корана в Стокгольме ворвались в посольство Швеции в Багдаде и устроили поджог в здании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru