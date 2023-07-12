СМИ: В Швеции вместо Корана сожгли устав НАТО

Отмечается, что 29-летний Лукас Юнгквист намеревался сжечь священную для мусульман книгу с целью спровоцировать турецкие власти и заставить их отказаться от ратификации шведской заявки в альянс.

Однако за время, которое прошло между подачей заявки и непосредственно акцией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил вступление Швеции в Североатлантический альянс. В итоге Юнгквист решил сжечь устав НАТО, выразив таким образом свой протест против вступления своей страны в блок.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Турция дала согласие на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки, передает «Радиоточка НСН».