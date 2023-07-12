СМИ: В Швеции вместо Корана сожгли устав НАТО
Организатор акции в шведском Хельсингборге, в рамках которой планировалось сжечь Коран, решил предать огню устав НАТО, сообщает газета Helsingborgs Dagblad.
Отмечается, что 29-летний Лукас Юнгквист намеревался сжечь священную для мусульман книгу с целью спровоцировать турецкие власти и заставить их отказаться от ратификации шведской заявки в альянс.
Однако за время, которое прошло между подачей заявки и непосредственно акцией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил вступление Швеции в Североатлантический альянс. В итоге Юнгквист решил сжечь устав НАТО, выразив таким образом свой протест против вступления своей страны в блок.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Турция дала согласие на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки, передает «Радиоточка НСН».
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