СМИ: В Швеции вместо Корана сожгли устав НАТО

Организатор акции в шведском Хельсингборге, в рамках которой планировалось сжечь Коран, решил предать огню устав НАТО, сообщает газета Helsingborgs Dagblad.

Эрдоган назвал подлым нападением акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме

Отмечается, что 29-летний Лукас Юнгквист намеревался сжечь священную для мусульман книгу с целью спровоцировать турецкие власти и заставить их отказаться от ратификации шведской заявки в альянс.

Однако за время, которое прошло между подачей заявки и непосредственно акцией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил вступление Швеции в Североатлантический альянс. В итоге Юнгквист решил сжечь устав НАТО, выразив таким образом свой протест против вступления своей страны в блок.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Турция дала согласие на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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