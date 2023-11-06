Власти Иордании будут считать выселение палестинцев из Газы объявлением войны

Премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна заявил, что королевство будет считать объявлением войны любые попытки вытеснить палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан, сообщает телестанция Al Mamlaka.

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По его словам, продолжающиеся «преступные военные действия» в анклаве являются «вопиющим нарушением международного и международного гуманитарного права».

«Необходимо положить конец предоставлению иммунитета и защиты Израилю, которые дают ему лицензию на убийство палестинского гражданского населения», - подчеркнул аль-Хасауна.

Он также добавил, что у властей Иордании есть «все варианты реагирования в случае эскалации израильской агрессии в Газе».

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил о готовности вернуться к управлению сектором Газа, который в настоящее время контролируется движением ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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