Власти Иордании будут считать выселение палестинцев из Газы объявлением войны

По его словам, продолжающиеся «преступные военные действия» в анклаве являются «вопиющим нарушением международного и международного гуманитарного права».

«Необходимо положить конец предоставлению иммунитета и защиты Израилю, которые дают ему лицензию на убийство палестинского гражданского населения», - подчеркнул аль-Хасауна.

Он также добавил, что у властей Иордании есть «все варианты реагирования в случае эскалации израильской агрессии в Газе».

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил о готовности вернуться к управлению сектором Газа, который в настоящее время контролируется движением ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».