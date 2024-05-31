Власти Гааги отказались переименовывать улицу в честь Навального
Муниципалитет Гааги отказался менять название улицы в честь Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), на которой находится российское посольство. Об этом сообщил портал NL Times.
Издание пишет, что более 85 тысяч человек ранее подписали петицию с требованием переименовать улицу.
Власти города отметили, что поменять название улицы возможно только в крайнем случае, когда требуется более удобное и простое название или по причине безопасности. Также в муниципалитете напомнили, что назвать улицу умершим человеком можно, только если он умер не менее 10 лет назад. В случае переименования, изменение бы затронуло все другие здания на улице Андриса Бикервега, а не только посольство РФ, что привело бы к большим финансовым затратам.
Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ранее главы МИД 27 стран Евросоюза сообщили, что намерены утвердить новый санкционный режим «имени Навального» против России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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