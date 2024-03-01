В Москве похоронили Алексея Навального
Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) похоронили на Борисовском кладбище в Москве.
Отпевание и прощание с Навальным прошло в районе Марьино на юго-востоке Москвы, в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Ему стало плохо во время прогулки. Врачи из медсанчасти колонии и прибывшая через семь минут после звонка бригада скорой помощи пытались помочь оппозиционеру, однако их попытки реанимировать заключенного оказались безрезультатны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Петербурге выделили 2,5 млн рублей на билеты на концерт Орбакайте
- Сериал «Неверные» получил главный приз фестиваля «ORIGINAL+»
- Прокуратура Нидерландов заявила, что Промес задержан за правонарушение в ОАЭ
- Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы
- СМИ: В центре Краснодара застрелили мужчину
- Непомнящий назвал фаворитов на титул чемпиона РПЛ
- Больше половины современных российских авторов пишут свои книги ежедневно
- В России расширят список системно-значимых банков
- Хинштейн: Запрещать VPN в России не планируется
- Киев разорвал договор с РФ о сотрудничестве в области предупреждения катастроф
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru