В Москве похоронили Алексея Навального

Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

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Отпевание и прощание с Навальным прошло в районе Марьино на юго-востоке Москвы, в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Ему стало плохо во время прогулки. Врачи из медсанчасти колонии и прибывшая через семь минут после звонка бригада скорой помощи пытались помочь оппозиционеру, однако их попытки реанимировать заключенного оказались безрезультатны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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