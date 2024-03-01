В Москве похоронили Алексея Навального

Отпевание и прощание с Навальным прошло в районе Марьино на юго-востоке Москвы, в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Ему стало плохо во время прогулки. Врачи из медсанчасти колонии и прибывшая через семь минут после звонка бригада скорой помощи пытались помочь оппозиционеру, однако их попытки реанимировать заключенного оказались безрезультатны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

