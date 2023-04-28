Власти Франции ввели сервисный сбор с россиян за подачу документов на визу
28 апреля 202317:23
Французские власти ввели обязательный для граждан России сервисный сбор при подаче документов на французскую визу в размере 35,5 евро, сообщает Российская газета.
Платеж предлагается сделать в рублях по действующему на момент обращения курсу валют.
Кроме того, перед тем как записаться на прием в посольство Франции в РФ необходимо заполнить анкету на визу, размещенную на сайте France-Visas.
Ранее в МИД РФ заявили, что страны ЕС выдвигают невыполнимые визовые требования к российским туристам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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28 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru