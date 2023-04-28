Власти Франции ввели сервисный сбор с россиян за подачу документов на визу

Платеж предлагается сделать в рублях по действующему на момент обращения курсу валют.

Кроме того, перед тем как записаться на прием в посольство Франции в РФ необходимо заполнить анкету на визу, размещенную на сайте France-Visas.

Ранее в МИД РФ заявили, что страны ЕС выдвигают невыполнимые визовые требования к российским туристам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

