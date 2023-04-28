Власти Франции ввели сервисный сбор с россиян за подачу документов на визу

Французские власти ввели обязательный для граждан России сервисный сбор при подаче документов на французскую визу в размере 35,5 евро, сообщает Российская газета.

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Платеж предлагается сделать в рублях по действующему на момент обращения курсу валют.

Кроме того, перед тем как записаться на прием в посольство Франции в РФ необходимо заполнить анкету на визу, размещенную на сайте France-Visas.

Ранее в МИД РФ заявили, что страны ЕС выдвигают невыполнимые визовые требования к российским туристам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
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